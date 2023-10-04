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ماجول : اتحادا الأعراف في تونس والجزائر سيحثان على وضع استراتيجية لتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 10:29 قراءة: 0 د, 49 ث
      
(مبعوثة "وات" ليلى بن ابراهيم)- قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، إن الاتحاد ونظيره الجزائري سيعملان على حث حكومتي بلديهما على وضع استراتيجية واضحة لتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأكد ماجول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) مساء الثلاثاء بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال التونسي الجزائري بالعاصمة الجزائرية بحضور رئيسي حكومتي البلدين، أهمية أن تعمل الحكومتان على تسهيل التمويل والتبادل الحر وتحرير كل ما يعطل المبادرة الحرة وفق ضوابط.

...

واعتبر أن في حضور رئيس الحكومة أحمد الحشاني المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال التونسي الجزائري "رسالة جيدة"، مبرزا أن مثل هذه الملتقيات تمثل فرصا لحكومتي البلدين لتقييم الوضع ولوضع استراتيجية تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس منظمة الأعراف أن الإرادة مشتركة لاستغلال كل إمكانية لخلق فرص نمو للبلدين، وقال في هذا الخصوص "لا بد للبلدين أن يصلا إلى تحقيق السيادة الاقتصادية في عدة مجالات".

وأضاف أنهما يعوّلان على الواجهة الإفريقية لدفع الاستثمار، مؤكدا أن "المستقبل في إفريقيا" لما تتيحه القارة من إمكانيات بشرية وطاقات متجددة ومن حاجة لتحقيق النمو.


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