Babnet

الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 في كرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الياباني صفر-3

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 14:09 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الياباني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، المقامة في طوكيو.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 14 - 25 و 16-25 و 15 - 25.
وتعد هذه الهزيمة الثالثة على التوالي للعناصر الوطنية بعد الخسارة أمام سلوفينيا و صربيا بذات النتيجة، ثلاثة أشواط دون رد. 
ويتبارى المنتخب الوطني التونسي غدا الأربعاء مع المنتخب الأمريكي، قبل أن يواجه الجمعة القادم المنتخب المصري والمنتخب الفنلندي يوم السبت، على أن يستكمل مشاركته في الدورة يوم الأحد بملاقاة المنتخب التركي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274340


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 | 18 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:28
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
30°-21
30°-21
29°-20
26°-21
  • Avoirs en devises
    26526,5

  • (2 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35601 DT        1$ =3,16903 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 oct)   421,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*