الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 في كرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الياباني صفر-3

انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الياباني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، المقامة في طوكيو.

وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 14 - 25 و 16-25 و 15 - 25.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة على التوالي للعناصر الوطنية بعد الخسارة أمام سلوفينيا و صربيا بذات النتيجة، ثلاثة أشواط دون رد.

ويتبارى المنتخب الوطني التونسي غدا الأربعاء مع المنتخب الأمريكي، قبل أن يواجه الجمعة القادم المنتخب المصري والمنتخب الفنلندي يوم السبت، على أن يستكمل مشاركته في الدورة يوم الأحد بملاقاة المنتخب التركي.

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