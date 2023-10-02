القصرين: الهياكل النقابية تنطلق في تنفيذ سلسلة من الوقفات الإحتجاجية بسبب مطالب مهنية

إنطلقت، اليوم الإثنين، الهياكل النقابية، في تنفيذ سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، تنفيذا لقرارات ندوة الإطارات للمجلس الجهوي للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 27 سبتمبر المنقضي، ولمقررات الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 9 سبتمبر الماضي، وستتواصل الوقفات إلى غاية الأربعاء المقبل على أن تشفع بيوم غضب جهوي يوم 5 أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للمربي، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي نبيل حقي.



وقال حقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن احتجاجات الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، تاتي بهدف المطالبة بصرف اجور شهر جويلية ل787 معلما بالقصرين، والمطالبة بعقد جلسة تفاوضية عاجلة لمناقشة أزمة العودة المدرسية التى وصفها بال"الفاشلة"، وجلسة جهوية بين الهياكل النقابية والمصالح المعنية بمندوبية التربية لتدارس "الفشل المنوط بالموسم الدراسي الحالي"، وفق تقديره، على مستوى البنية التحتية المهترئة والاكتظاظ المسجل بالفصول ( 42 تلميذا في الفصل الواحد)، إلى جانب عدم صرف أجور المعلمين النواب والمعلمين المتعاقدين وعدم صرف منحتي الريف والعودة المدرسية





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كما تطرق الى مشكل نظام الفرق "القديم المتجدّد"، وفق توصيفه، مبينا ان عدد المدارس الابتدائية في ولاية القصرين التي تعمل بنظام الفرق تقلص السنة الفارطة إلى 31 مدرسة وارتفع هذا العام إلى 74 مدرسة منها مدارس توجد داخل المدن على غرار المدرسة الإبتدائية السرور 2 بمدينة سبيطلة، وشدد على ضرورة "فك نظام الفرق" بشكل نهائي، باعتباره يعدّ "ّجريمة في حق التلميذ" وفق قوله

