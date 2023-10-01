انعقاد الجلسة التاسيسية للشركة الاهلية الجهوية "منوبة البية"

عقدت الشركة الاهلية الجهوية "منوبة البية" ،اليوم الاحد بمقر بلدية منوبة جلستها التاسيسية، لتكون اول شركة اهلية تنهي كافة اجراءاتها القانونية بولاية بمنوبة، ومنها مرحلة الاكتتاب التي جذبت اكثر من 70 مساهما، وفق تاكيد عضو اللجنة التاسيسية فخر الدين الطرابلسي لوكالة وات.



وقد تم خلال اللقاء الذي اشرف عليه والي منوبة ،وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ، الاعلان عن تكوين الشركة واستيفائها كافة الاجراءات القانونية، مع البت في المساهمات وفي القائمة النهائية للمشاركين الى جانب تعيين مراقب للحسابات . .





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وينتظر ان تتلو هذه الخطوة مرحلة ثانية، بعد 15 يوم، ستشهد انتخاب مجلس الادارة الذي سيتركب وفق المرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الأهلية، من 6 أعضاء على الأقل ومن 12 عضوا على الأكثر، يتواصل عملهم ثلاث سنوات، وفق قواعد التسيير، وذلك بعد قبول مطالب ترشح اعضاء اللجنة التاسيسية.

وقد حضر هذه الجلسة التأسيسية مواطنون ومممثلو ادارات جهوية ، تعرفوا على انشطة الشركة ، التي ستشمل الأشجار المثمرة والزراعات الكبرى و وتربية الماشية والسياحة الايكولوجية عبر تركيز إقامة ريفية، اضافة الى خدمات التحويل الاولي المرتبط بالقطاع الفلاحي وتقطير النباتات الطبية والعطرية وتثمين النفايات البيولوجية والمواد العضوية الى جانب الفلاحة الصناعية والثقافية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.



كما جرى عرض اهداف الشركة الاهلية الرامية الى التموقع في الاسواق جهويا ووطنيا وعالميا، وتحقيق التنمية من خلال الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وخلق مواطن شغل تقدر ب50 موطن شغل قار،و40 موطن شغل غير قار.



وشدد المؤسسون في تدخلاتهم،على اهمية الفلاحة المندمجة، في تحسين ظروف العيش وخلق مواطن الشغل، وتفاعلها المباشر مع عديد العوامل الايجابية المتوفرة بالجهة، باعتبارها قطبا فلاحيا يتوفر على اكثر من 100 الف هكتار مساحات زراعية، مؤكدين على وجود عوامل نجاح هذه الشركة الاهلية ، على غرار خبرة مؤسسيها وجميعهم شباب جمعهم الاختصاص والتكوين في الفلاحة والحماس كما انهم في انتظار تفعيل قرار تسهيل تصرفها في اراضي دولية تمكنها من انجاح برنامجها الاستثماري.