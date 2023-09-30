الملعب التونسي يفوز وديا على الاتحاد المنستيري بثنائية نظيفة

فاز الملعب التونسي عشية اليوم السبت على الاتحاد المنستيري بنتيجة 2-صفر في المباراة الودية التي جمعت الفريق بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة في اطار التحضيرات التي يجريها الفريقان استعدادا للرهانات القادمة.

وجاءت ثنائية الملعب التونسي بفضل كل من سند الخميسي وهيثم الجويني .

ويحتل الاتحاد المنستيري صدارة المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى بينما يحتل الملعب التونسي المركز الثاني في المجموعة الاولى.



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