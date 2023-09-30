انتدابات بالجملة في مستقبل قابس

انتدب فريق مستقبل قابس عددا من اللاعبين استعدادا لخوض الموسم الجديد ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم

بقيادة المدرب منير راشد الذي جددت فيه الهيئة ثقتها بعد ان تولى تدريب الفريق منتصف الموسم الماضي واخرج الفريق من منطقة النزول.

فقد تعاقد فريق المستقبل مع اللاعب يوسف ملاط ( مهاجم رواق ) قادم من الإتحاد المنستيري. كما اتمت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بقابس إجراءات التعاقد مع اللاعب ريان اليعقوبي ( ظهير أيسر قادم من مكارم المهدية ).

وانتدب فريق " الجليزة" اللاعب محمد عزيزاليعقوبي مهاجم رواق قادم من النجم الرياضي بالمتلوي ومع اللاعب حسان قمعونة (متوسط ميدان دفاعي ) قادم من الأمل الرياضي بجربة.



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وجددت الهيئة التسييرية للنادي عقد اللاعب ريان_السبيعي.وعقد اللاعب إسلام الدين تاج

وكان الفريق اجرى امس مباراة ودية مع الواحة الرياضية بشنني فاز فيها فريق منير راشد بنتيجة 1-صفر