سيدي بوزيد: تدعيم عدد من المبيتات المدرسية بالجهة بجملة من التجهيزات

أعلن ديوان الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد عن تعزيز عدد من المبيتات المدرسية في الجهة بجملة من التجهيزات، وذلك في إطار تعصير الخدمات المدرسية داخل المؤسسات التربوية من ناحية الإقامة والإعاشة في المبيتات المدرسية.

وأوضح الديوان في بلاغ أصدره اليوم السبت عن تعزيز مبيت الذكور بمعهد بئر الحفي بتجهيزات جديدة متمثلة في أسرّة خشبية جديدة وبرمجة تجديد تجهيزات مبيت الإناث بالمعهد المذكور، إلى جانب تعزيز أثاث مبيت المدرسة الإعدادية بئر الحفي، ومبيت المدرسة الإعدادية بن عون بأسرّة وخزائن خشبية و بالعدد المطلوب من الحشايا الجديدة، إضافة إلى مجموعة من التجهيزات الرياضية والألعاب الفكرية التي تم رصدها لتلاميذ القسم الداخلي.

وقد تزامنت العودة المدرسية بولاية سيدي بوزيد مع العديد من الإشكاليات المتعلقة بعدم استغلال المبيتات المدرسية نتيجة نقص الموارد البشرية حيث يوجد بالولاية حوالي 9 مبيتات غير مستغلة بسبب عدم وجود عملة، حسب تصريح سابق للمندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد منصف قاسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يشار إلى أن عدد التلاميذ بولاية سيدي بوزيد تجاوز المائة ألف يتمتع 9 آلاف تلميذ من بينهم بالنقل الحضري و1170 بالنقل الريفي موزعين على 70 خطّا في انتظار إحداث خطوط نقل جديدة حسب الطلب.



...



وبالنسبة للإعاشة بلغ عدد المنتفعين بها في المرحلة الإعدادية والثانوية 11403 تلاميذ، في حين تضم 269 مدرسة ابتدائية مطاعم مدرسية تقدم خدماتها لحوالي 3409 تلاميذ.