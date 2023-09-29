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البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد مواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامج التعاون المشتركة

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكّد مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، جون لوك روفيرولت، الجمعة بتونس العاصمة، التزام البنك بمواصلة مساندة تونس لتنفيذ برامج التعاون المشتركة لاسيما على مستوى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والاستثمار في البنية التحتيّة والأمن الغذائي والانتقال الطّاقي.

ويأتي تأكيد روفيرولت خلال لقاء جمعه مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، التي ابرزت حرص الجانبين على تكثيف العمل المشترك في المرحلة القادمة لدفع هذا التعاون والتسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على مستوى التنفيذ لتحقيق الأهداف المرسومة في الآجال المحددة.

...

وتطرق الطرفان، كذلك، الى مدى تقدّم برامج التّعاون المشترك بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها، وفق ما ورد في بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة.


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