وكالة تونس افريقيا للأنباء ووكالة "سبوتنيك الروسية" يوقعان اتفاقية تعاون بين المؤسستين

وقعت وكالة تونس افريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، الجمعة، اتفاقية تعاون بين المؤسستين.

وتولى التوقيع على الاتفاقية والبروتوكول المصاحب لها، الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء ،ناجح الميساوي، ومدير الشؤون الدولية لوكالة "سبوتنيك" الروسية "فاسيلي بوشكوف" .

واتفق الطرفان وفق هذه الاتفاقية، ضمن أحكامها العامة، على تطوير التعاون المهني الثنائي في المجال الاعلامي في اطار تعزيز التعاون بين الوكالتين وبين روسيا الاتحادية والجمهورية التونسية بشكل عام.

واكدت الاتفاقية اعتزام الطرفين "على تنفيذ المشاريع، التي تهدف الى تطوير الفضاء الاعلامي وتساهم في التغطية الموضوعية والمهنية للأحداث في المجالات الثقافية والانسانية والاقتصادية والرياضية والسياسية في وسائل الاعلام وزيادة تدفق المواد الاعلامية والتفاهم المتبادل والتقارب بين شعبي البلدين".



...



ومنحت الاتفاقية الطرفين الحق في الوصول الى الأخبار واستخدامها وفقا للشروط المحددة فيها، اضافة الى تبادل الوفود الصحفية بين المؤسستين.

وأكدت الاتفاقية انه بامكان الطرفين تنظيم فعاليات اعلامية مشتركة، وبامكانهما صياغة الاتفاقات بشأن اقامة هذه الفعاليات على شكل بروتوكولات أو عن طريق تبادل الرسائل.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من لحظة ابرامها وهي سارية لمدة 12 شهرا، ويتم تجديدها تلقائيا لمدة عام واحد حتى يبدأ أحد الطرفين في اعادة النظر أو انهاء العمل عن طريق ارسال اشعار خطي الى الطرف الاخر.

واعتبر الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ناجح الميساوي، هذه الاتفاقية محطة هامة في اطار تعزيز تبادل الأخبار والصور والفيديوهات بين المؤسستين.

وأكد الميساوي أنها نقطة انطلاق للتأسيس لمشاريع مشتركة بين الطرفين وخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات ونقل ما يدور على الساحتين التونسية والروسية بكل موضوعية خاصة في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من حركية.

ومن جهته، قال المدير العام المساعد المسؤول عن التحرير، لمجد الحمداني، ان اتفاقية التعاون "ستمكن وكالة تونس افريقيا للأنباء من الحصول على الأخبار الروسية من مصدر روسي، مما يعكس التقارب الكبير بين الجمهورية التونسية وروسيا والذي نجد صداه في هذه الاتفاقية".

وأضاف الحمداني أن هذه الاتفاقية تكثف التعاون على مختلف المستويات بين المؤسستين الاعلاميتين العريقتين بالبلدين.

وعبر مدير الشؤون الدولية بوكالة "سبوتنيك" عن تقديره لكفاءات وكالة "وات"، ولما تتمتع به المؤسسة من مهنية.

وكانت وكالة تونس افريقيا للأنباء، وقعت مؤخرا على اتفاقية مماثلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفاء"، ومع وكالتي الأنباء الايطاليتين "أنسا" ونوفا".