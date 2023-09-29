جبهة "الخلاص" تقرّر جملة من التحرّكات الاحتجاجية تضامنا مع جوهر بن مبارك الموقوف في قضية "التآمر"

أعلن رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، اليوم الجمعة، أنّ الجبهة ستنظم تحركات "احتجاجية وتضامنية" مع السياسي جوهر بن مبارك الموقوف في قضيّة ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدّولة"، ستبدأ الأسبوع القادم بوقفة تضامنية في العاصمة.



وقال الشابي، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، إنّ بن مبارك دخل في إضراب عن الطعام، دون تحديد المدة، احتجاجا على ما وصفه بـ"المماطلة" القضائية في هذه القضية، وهو ما يعرّض صحته في ظروفه السجنية إلى خطر كبير، وفق تعبيره.





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وشرع جوهر بن مبارك في إضراب عن الطّعام بداية من منتصف اللّيلة الفاصلة بين يومي الإثنين 25 والثلاثاء 26 سبتمبر الحالي، وقال إنّه لن يقطع الإضراب إلا بعد رفع "المظلمة" والإفراج عنه وعن كافة الموقوفين في هذه "القضيّة السياسيّة"، وفق ما جاء في بيان لهيئة الدّفاع.



ودعا رئيس جبهة "الخلاص"، في الندوة الصحفية، كلّ القوى في البلاد، من سياسيين وإعلاميين ونشطاء بالمجتمع المدني، إلى الوقوف صفّا واحدا بهدف جعل السلطة تتراجع عن "ظلمها".



من جهته، قال عضو هيئة الدّفاع سمير ديلو إنّ أعضاء عيئة الدّفاع حاولوا إقناع بن مبارك بالتراجع عن قراره وعدم رفض المتابعة الطبية، لكنه أصرّ على موقفه.



واعتبر أنّ العلاقات الدبلوماسية ليست جريمة وأنّ السياسيين لديهم علاقات في الدّاخل والخارج، وذلك في إشارة إلى تهم وجهت لعدد من الموقوفين في القضية، منها التّخابر مع أطراف أجنبية.



وشملت الإيقافات في قضية "التآمر على أمن الدّولة"، التي انطلقت في فيفري 2023، سياسيين ورجال أعمال وموظّفين في الدّولة.



ومن بين المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، من بينهم رضا بلحاج وجوهر بن مبارك، فضلا عن الناشط السياسي خيام التركي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والمحامي الأزهر العكرمي ورجل الأعمال كمال اللطيف وغيرهم.