تطاوين: قريبا تهذيب اربعة احياء جديدة في معتمديات ذهيبة ورمادة وغمراسن والبئر الاحمر

تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني، لاطلاق اربعة مشاريع تهذيب جديدة في اطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية، وذلك حالما تنتهي الدراسات الفنية قبل بداية العام القادم، وذلك بتكلفة قدرت باكثر من 15 مليون دينار، حسب ما افاد به ممثل الوكالة في الجهة رفيق الحكيري صحفي "وات".



وتهم هذه المشاريع حي وسط مدينة غمراسن لفائدة 8800 ساكن بكلفة قدرت بحوالي 5,7 مليون دينا،ر وفي حي السند بمعتمدية البئر الاحمر لفائدة حوالي 5 الاف ساكن بكلفة قدرت بحوالي 4 مليون دينار، اضافة الى حي الرصد الجوي برمادة لفائدة 3900 ساكن بكلفة قدرت بحوالي 3 ملايين و325 الف دينار، ويخص المشروع الرابع الحي الغربي بمعتمدية ذهيبة اين يعيش حوالي 2100 ساكن وذلك بكلفة قدرت بحوالي 3 ملايين و 150الف دينار.





...



وذكر الحكيري ان اهم عناصر هذه المشاريع تتعلق بتحسين الطرقات والارصفة وبناء شبكات التنوير العمومي ومد قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات التطهير وتحسين المساكن اضافة الى بناء فضاءات صناعية واقتصادية وملعب حي وعدد من التجهيزات الجماعية، وفق حاجيات متساكني الاحياء.



وتنفذ وكالة التهذيب والتجديد العمراني حاليا مشروعا من الجيل الاول من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية يتمثل في صيانة واعادة تعبيد 4,5 كلمترات بالخرسانة الاسفلتية تهم حوالي 3 الاف ساكن داخل حي وادي القمح من معتمدية تطاوين الشمالية بما يقارب مليون دينار.