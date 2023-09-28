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البنك الأوروبي للاستثمار مستعد لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها في مجالات مختلفة - مدير مكتب البنك بتونس

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 20:41 قراءة: 0 د, 34 ث
      
عبّر مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، جون لوك روفيرولت، خلال لقائه، الخميس بالقصبة، رئيس الحكومة، احمد الحشّاني، عن الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها لا سيما في مجال الأمن الغذائي وتهيئة المؤسسات التربوية وإعادة تأهيل المواقع التاريخية إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأكد الحشاني، خلال اللقاء، أهمية التعاون المثمر بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مبرزا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

...

وقدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس بالمناسبة لرئيس الحكومة ملخصا عن المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في عدّة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية، وفق البلاغ.




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