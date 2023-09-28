صفاقس: إصطدام قطار بسيارة خفيفة على مستوى منطقة ساقية الزيت دون تسجيل خسائر بشرية

جدّ بعد ظهر اليوم الخميس، حادث اصطدام قطار بسيارة خفيفة على مستوى إشارة المرور بالنقطة الكيلومترية عدد8 في معتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس، دون تسجيل أيّة خسائر بشرية.وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، حاتم بوبكري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء،أنّ الحادث تسبّب في إصابة سائقة السيارة الخفيفة بخدوش طفيفة، وقد تم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتلقّي الإسعافات اللّازمة.