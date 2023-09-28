الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة الخواص تدعو إلى الاستجابة لمطلب مراجعة تعريفة التوكيل الصحي

طالبت الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة الخواص، بالاستجابة إلى مطلب مراجعة تعريفة التوكيل الصحي، الذي تم إيداعه بوزارة الفلاحة منذ سنة 2018.



وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة، محمد نجيب بوسلامة، خلال ندوة صحفية، نظمتها الغرفة، الخميس، أن عدم مراجعة التعريفة المخصصة للتوكيل الصحي منذ سنة 2013، ينجر عنه عدم قدرة الأطباء البياطرة الخواص على مواصلة التوكيل الصحي وهو ما من شأنه أن يهدد الصحة الحيوانية وبالتالي الأمن الغذائي والقومي.





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ولفت بوسلامة، إلى أنه في 9 مارس 2023، تم توقيع محضر جلسة بين الغرفة ووزارة الفلاحة للترفيع في التعريفة من 450 مليم للرأس الواحد إلى 600 مليم، علما وأنه يتم تلقيح بمعدل 5 ملايين رأس من الحيوانات سنويا من قبل الأطباء البياطرة الخواص.



كما تم الاتفاق على الترفيع في تعريفة تلقيح الأبقار (1450 مليم حاليا) و الكلاب (1900 مليم حاليا) بمقدار 200 مليم، وفق المتحدث ذاته.



وشدد عميد الأطباء البياطرة، أحمد رجب، في تصريح لـ(وات)، على أن الصحة الحيوانية في تونس مهددة باعتبار ان انتشار الامراض يمثل "ارهابا بيولوجيا"، مؤكدا على ضرورة حماية القطيع للحفاظ على السيادة الغذائية والأمن القومي في تونس





وأكد عميد الأطباء البياطرة، أنه بعد المعاينة الميدانية تبين أن الثروة الحيوانبة في تونس تراجعت بنسبة تصل إلى 47 بالمائة والسبب الرئيسي هو الجفاف.





يذكر أن منظومة التوكيل الصحي تم إحداثها في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وتتضمن تكليف من وزير الفلاحة للطبيب البيطري الخاص للقيام بالتلقيح واليقظة والرقابة الوبائية بمقابل.





وحذر، في الوقت ذاته، من انهيار منظومة التوكيل الصحي الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار الصحة الحيوانية وبالتالي صحة الإنسان.



ودعا إلى العمل بمنظومة التوكيل الصحي في اطار شراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكدا غياب الاستراتيجيات الفعالة لمقاومة السل وداء الكلب وغيرها من الأمراض وذلك نتيجة نقص الموارد المادية والبشرية وغياب الارادة السياسية، على حد تقديره.

