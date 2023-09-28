وزير الشباب والرياضة يعين مكتبا مؤقتا لتسيير الجامعة التونسية للكرة الطائرة

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الخميس انه بقرار من وزير الشباب والرياضة تم تعيين مكتب وقتي للاشراف على الجامعة وذلك بداية من تاريخ 28 سبتمبر 2023.



واضافت الجامعة على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي ان المكتب المؤقت يضم :

منير بن سليمان : رئيس



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خالد بن شعبان : عضو

رياض بن حمادو : عضو

مخلص المروقي : عضو

يذكر ان المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحول امس إلى اليابان حيث سيشارك في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتضم مجموعة التصفيات التي ستدور مبارياتها من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل منتخبات اليابان (البلد المضيف) وتونس وسلوفينيا وصربيا وفنلندا وتركيا والولايات المتحدة ومصر.



