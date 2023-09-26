احتفاء "بأكتوبر الوردي" وزارة الصحة تعد برنامجا احتفاليا وتحسيسيا ينطلق بتظاهرة "قرية وردية" لتقصي سرطان الثدي

احتفاء بشهر "أكتوبر الوردي"، أعدّت وزارة الصحة برنامجا تحسيسيا وتوعويا ينطلق يوم 5 أكتوبر القادم بتنظيم تظاهرة "قرية وردية" وهي عبارة عن يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي سيتم تعميمه بكامل ولايات الجمهورية.



وأوضحت ادارة الرعاية الصحية الاساسية، اليوم الثلاثاء، في ورقة اعلامية تحصلت (وات) على نسخة منها، أن تنظيم تظاهرة "قرية وردية" ستنطلق بمركز الطب المدرسي والجامعي بمنوبة، وذلك ببادرة من ادارة الرعاية الصحية الاساسية بالاشتراك مع الادارة الجهوية للصحة بمنوبة والجمعية التونسية للقابلات، .

وسجلت تونس في سنة 2022، 3884 حالة اصابة جديدة بسرطان الثدي بحساب 53.5 حالة لكل مائة الف امرأة .



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وأكدت ادارة الرعاية الصحية الاساسية انه في حال لم يتم تعزيز الوقاية وتقصي المرض ومعالجته في المراحل الاولى فان التوقعات تشير الى امكانية تسجيل ارتفاع في المؤشرات سنة 2030 الى 5929 حالة جديدة بنسبة 73 حالة لكل مائة ألف امرأة.

وأضافت انه سيتم في اطار البرنامج الاحتفالي تنظيم يوم اعلامي تحسيسي لسرطان الثدي يوم 7 اكتوبر القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالاشتراك مع جمعية "نوران" والجمعية التونسية للقابلات، فضلا عن تنظيم ايام تحسيسية بالوسط المهني بالشراكة مع الكشافة التونسية والجمعية التونسية للقابلات وذلك بالشركات والمعامل والبنوك في الفترة الممتدة من 19 الى 24 اكتوبر 2023.

وذكرت انها اعدت في اطار الاحتفاء بشهر أكتوبر الوردي الذي جاء تحت شعار السنوات السابقة"سرطان الثدي: قد ما تفيق بيه بكري قد ما يكون شفاك أسهل" حملة اعلامية حول الوقاية وتقصي سرطان الثدي.

وأشارت الى أهم علامات وأعراض سرطان الثدي التي تتمثل في ظهور كتلة في الثدي عادة غير مؤلمة ووجود افرازات من حلمة الثدي سواء كانت مخلوطة بدم او افرازات صفراء وتغير في لون الحلمة والجلد وظهور تشققات او انكماش بالحلمة والشعور بألم موضعي بالثدي.

وأكدت على ضرورة الوقاية عبر ممارسة الرضاعة الطبيعية وتجنب التعرض للاشعاع والاقلاع عن التدخين والتحكم في الوزن.

ودعت الى الكشف المبكر، مبرزة اهمية الفحص الذاتي المنتظم (مرة في الشهر) للتأكد من عدم وجود اورام او كتل غير طبيعية والحرص على القيام بالفحص السريري السنوي من طرف الطبيبة او القابلة ومراجعة الطبيب لمجرد حدوث اي تغير غير طبيعي بالثدي.

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