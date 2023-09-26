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سوسة: افتتاح وحدة لتصنيع الكواشف البيولوجية للتشخيص السريع المؤسسات بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 12:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
دُشّنت أمس الاثنين، وحدة انتاج جديدة لتصنيع الكواشف البيولوجية للتشخيص السريع باحدى المؤسسات المختصة في صناعة الادوية والكائنة بالمنطقة الصناعية القلعة الكبرى من ولاية سوسة، وذلك تتويجا لاتفاقية الشراكة التي أبرمت بتاريخ 14 جوان 2022 بالقلعة الكبرى بين هذه المؤسسة المختصة في صناعة الادوية والشركة اليابانية "جي كيوب".

وتم خلال حفل التدشين، الذي حضره بالخصوص، سفير اليابان بتونس "أوسوغا تاكيشي" تقديم أولى منتوجات هذه الوحدة المتمثلة في اختبارات الحمل عالية الدقة، والتي ستصنع لاول مرة في تونس، حيث من المنتظر انتاج 330 الف اختبار حمل شهريا وتوزيعه في تونس وكامل شمال افريقيا ومختلف بلدان العالم.


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