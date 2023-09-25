وزير الشؤون الخارجية يؤدي في زيارة عمل إلى روسيا

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، يومي 26 و27 سبتمبر الحالي زيارة عمل إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق بلاغ للخارجية.



وذكر المصدر ذاته أن هذه الزيارة تندرج في إطار الرغبة المشتركة للبلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائي.





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كما ستمثّل مناسبة لدعم المساعي الإفريقية الهادفة لحلّ الخلاف الروسي الأوكراني في إطار المبادرة الإفريقية للسّلام، فضلا عن معاضدة الجهود الأممية والدولية لإحياء إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



وسيكون وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مرفوقا خلال هذه الزيارة بالرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب.

