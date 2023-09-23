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اهم المؤشرات الاقتصادية لتونس بحلول 23 سبتمبر 2023

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 19:27 قراءة: 1 د, 10 ث
      
يستعرض المؤطر التالي آخر المؤشرات المالية والنقدية التي سجلتها اهم الهياكل المالية والنقدية والاحصائية في تونس


تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 6ر0 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 9ر1 في الثلاثي السابق
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تقلص العجز الجاري الذي بلغ -2814 مليون دينار، اي قرابة 8ر1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ، في موفى جويلية 2023 مقابل -7793 مليون دينار اي قرابة 4ر5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة.

الميزان التجاري سجل عجزا قارب 9ر1 مليار دينار مع موفي اوت 2023

تعزز رصيد احتياطي النقد الاجنبي ليبلغ 26،5 مليار دينار، بتاريخ 22 سبتمبر 2023 مما يعادل تقريبا 117 يوما من التوريد.

التضخم يرتفع بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية ليبلغ 3ر9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في شهر أوت 2023

نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لا تزال عند مستوى 8 بالمائة في حين تقدر نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر اوت ب8 بالمائة والفائدة على الادخار لشهر سبتمبر 2023 عند 7 بالمائة.

الاقتراض الداخلي

تعبئة قرابة مليار دينار من خلال الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2023، بمعدل استجابة في حدود 146 بالمائة.

//الاقتراض الخارجي

22 سبتمبر 2023: المفوضية الأوروبية تعلن انها ستقوم خلال الأيام المقبلة بصرف مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لفائدة تونس.

تونس تقترض مؤخرا، 400 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة

- لاتزال المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول الاتفاق المالي بقيمة 9ر1 مليار دولار معلقة منذ مطلع العام الجاري.


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