البطولة الألمانية: هاري كين يحقق رقما قياسيا بثلاثية في فوز بايرن 7-صفر على بوخوم

أحرز هاري كين ثلاثة أهداف ليقود بايرن ميونيخ للفوز 7-صفر على ضيفه بوخوم ويرفع رصيده إلى سبعة أهداف ويحقق رقما قياسيا بأكبر عدد من الأهداف للاعب جديد في أول خمس مباريات له في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم السبت.



وتفوق كين على غيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو مانزوكيتش إذ أحرز كل منهم خمسة أهداف في أول خمس مباريات .





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ورفع بايرن، الذي تغلب 4-3 على مانشستر يونايتد في رابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة.

ويستطيع باير ليفركوزن الانضمام إلى بايرن لو انتصر على هايدنهايم غدا الأحد.

وأحرز كين، قائد إنقلترا والذي انتقل إلى بايرن مطلع الموسم الحالي في صفقة قياسية للدوري الألماني بلغت 100 مليون يورو (106.52 مليون دولار)، هدفه الأول من مدى قريب في الدقيقة 13.

وكان إريك مكسيم تشوبو-موتنج افتتح التسجيل لصاحب الأرض بعد تمريرة عرضية منخفضة من كينغسلي كومان بعد أربع دقائق من البداية.

وعزز بايرن تفوقه بهدفين آخرين قبل الاستراحة.

وقفز ماتيس دي ليخت أعلى الجميع ليحول ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 29، ثم مرر كين كرة رائعة إلى ليروي ساني ليضعه في مواجهة الحارس ليتقدم بايرن 4-صفر قبل سبع دقائق من الاستراحة.

وضمن كين رقما قياسيا عندما هز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 54 قبل أن يرد إطار المرمى محاولة من كومان.

وجعل البديل ماتيس تيل النتيجة 6-صفر في الدقيقة 82، وأكمل كين الثلاثية قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ر/سمس