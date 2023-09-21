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لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب تقرر عقد جلسات استماع حول عائدات القطاع السياحي

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 19:40 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قررت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، الخميس، عقد جلسات استماع حول عائدات القطاع السياحي والإطلاع على البيانات من مختلف الهياكل ذات الصلة بالقطاع

واضافت اللجنة في بلاغ نشره المجلس ان الجلسات ستشمل على التوالي كل من البنك المركزي التونسي، وشركة الخطوط التونسية، والشركة التونسية للملاحة، والجامعة التونسية لوكالات الاسفار، والجامعة التونسية للمطاعم السياحية.

...

وقاربت ايرادات القطاع السياحي في تونس مبلغ 3ر5 مليار دينار مع حلول يوم 10 سبتمبر 2023 وفق بيانات البنك المركزي التونسي لكن وزارة السياحة تصدر من جانبها بيانات متعلقة باداء القطاع السياحي

وكانت اللجنة، استمعت خلال جلستها، الخميس، الى ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية حول مشروعي قانونين يتعلّق الأول بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، والثاني بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984.


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