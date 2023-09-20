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كأس افريقيا للصغريات لكرة اليد (تونس 2023) : تأهل المنتخب المصري الى الدور نصف النهائي

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 14:42 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تأهل المنتخب المصري للصغريات الى الدور نصف النهائي لكأس افريقيا للأمم لكرة اليد الجارية حاليا بتونس عقب فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 30-18 اليوم الاربعاء في اطار الدور ربع النهائي.
وتقام اليوم بقية مباريات الدور ربع النهائي حسب البرنامج التالي
س 13 و30دق / المغرب / نيجيريا
س 16 / الكونغو الديمقراطية / غينيا
...

س 18 و30دق / تونس / أنغولا


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