كأس افريقيا للصغريات لكرة اليد (تونس 2023) : تأهل المنتخب المصري الى الدور نصف النهائي

تأهل المنتخب المصري للصغريات الى الدور نصف النهائي لكأس افريقيا للأمم لكرة اليد الجارية حاليا بتونس عقب فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 30-18 اليوم الاربعاء في اطار الدور ربع النهائي.

وتقام اليوم بقية مباريات الدور ربع النهائي حسب البرنامج التالي

س 13 و30دق / المغرب / نيجيريا

س 16 / الكونغو الديمقراطية / غينيا



...



س 18 و30دق / تونس / أنغولا

