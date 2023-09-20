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بن عروس: فتح بحث تحقيقي في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 15:33 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عمر اليحياوي، في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بان النيابة العمومية بالمحكمة، أذنت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بفتح بحث تحقيقي في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي، خلال الليلة الفاصلة بين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.
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وأضاف وكيل الجمهورية انه، على اثر ثبوت انقطاع التيار الكهربائي بعديد المناطق، وخاصة بالمولدات المركزية برادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، فقد تم الاذن للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بالتنقل وإجراء المعاينات الميدانية ومباشرة الأبحاث والاستقراءات اللازمة وإجراء جميع التساخير الفنية المستوجبة، للوقوف على ملابسات وظروف الانقطاع الفجئي للكهرباء.


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