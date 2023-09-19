بطولة سيبيو الرومانية للتنس - تاهل معز الشرقي الى الدور ثمن النهائي

تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 302 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة سيبيو الرومانية التي تقام على ملاعب ذات ارضية ترابية بعد فوزه اليوم الثلاثاء على السويسري هنري لكسونين المصنف 316 عالميا بنتيجة 2-1 (2-6 و6-صفر و6-2).

وسيلاقي الشرقي في الدور ثمن النهائي لهذه البطولة المصنفة بين دورات التحدي البوسني ضمير دزومهور المصنف 160 عالميا الذي ازاح من جهته الروماني نيكولاس دافيد يونال المصنف 225 عالميا (6-3 و7-6).



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