الاتحاد المنستيري: الهيئة التسييرية تواصل مهامها الى حين انعقاد الجلسة الانتخابية يوم 29 سبتمبر الجاري

اعلنت الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الثلاثاء مواصلتها لمهامها على راس الفريق الى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للفترة النيابية 2023-2025 المقررة يوم 29 سبتمبر الجاري.

واوضح البلاغ الصادر عن الاتحاد المنستيري عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الهيئة التسييرية ستواصل مهامها حرصا منها على مصلحة الجمعية وضمان السير العادي لها وذلك بعد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 سبتمبر الجاري والذي تضمن تعذر اجراء الجلسة العامة الانتخابية بتاريخ 19 سبتمبر الجاري بسبب عدم ورود ترشحات في الغرض.

يذكر ان الهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري قد تولت مهامها منذ شهر اوت المنقضي برئاسة امير الحيزم بعد ان تعذر على رئيس الهيئة السابقة احمد البلي مواصلة تحمل المسؤولية لاسباب خاصة.

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