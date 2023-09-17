امل جربة ميدون يعزز صفوفه بعدد من المنتدبين ويتحول الى طبرقة لاجراء تربص تحضيري لمدة اسبوع

يدخل فريق الأمل الرياضي بجربة بداية من اليوم السبت في تربص تحضيري مغلق يمتد لأسبوع بطبرقة -عين دراهم .

وسيسعى الإطار الفني بقيادة المدرب أحمد الدريدي الى إعداد الفريق لخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستنطلق يومي 07 أكتوبر القادم .

وكان الفريق وصل امس إلى نزل الاقامة بمدينة طبرقة .

ويذكر ان امل جربة ميدون عزز صفوفه بعدة انتدابات حيث اعلن عن تعاقده مع حسان المولهي، مهاجم قادم من نادي حمام الأنف في شكل إنتقال حر لمدة موسم واحد وأسامة الشعباني، لاعب محور دفاع قادما من مستقبل واد الليل في شكل إنتقال حر لمدة موسمين.



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كما انتدب الفريق إسكندر بوعايشة، مدافع محوري قادما من إتحاد بن قردان في شكل إعارة لمدة موسم واحد فضلا عن لاعب الرواق حسان الشواشي قادما من جندوبة الرياضية في شكل إنتقال حر لمدة موسمين و أدم مكوم مدافع أيسر قادما من إتحاد تطاوين في شكل إعارة لمدة موسم واحد.

كما تعززت صفوف امل جربة بلاعب الإرتكاز بديع الجويني، قادما من نادي الوحدة الليبي في شكل إنتقال حر لمدة موسم واحد.

ر/مر

