Babnet

امل جربة ميدون يعزز صفوفه بعدد من المنتدبين ويتحول الى طبرقة لاجراء تربص تحضيري لمدة اسبوع

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 16:05 قراءة: 0 د, 50 ث
      
يدخل فريق الأمل الرياضي بجربة بداية من اليوم السبت في تربص تحضيري مغلق يمتد لأسبوع بطبرقة -عين دراهم .
وسيسعى الإطار الفني بقيادة المدرب أحمد الدريدي الى إعداد الفريق لخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستنطلق يومي 07 أكتوبر القادم .
وكان الفريق وصل امس إلى نزل الاقامة بمدينة طبرقة .
ويذكر ان امل جربة ميدون عزز صفوفه بعدة انتدابات حيث اعلن عن تعاقده مع حسان المولهي، مهاجم قادم من نادي حمام الأنف في شكل إنتقال حر لمدة موسم واحد وأسامة الشعباني، لاعب محور دفاع قادما من مستقبل واد الليل في شكل إنتقال حر لمدة موسمين.
...

كما انتدب الفريق إسكندر بوعايشة، مدافع محوري قادما من إتحاد بن قردان في شكل إعارة لمدة موسم واحد فضلا عن لاعب الرواق حسان الشواشي قادما من جندوبة الرياضية في شكل إنتقال حر لمدة موسمين و أدم مكوم مدافع أيسر قادما من إتحاد تطاوين في شكل إعارة لمدة موسم واحد.
كما تعززت صفوف امل جربة بلاعب الإرتكاز بديع الجويني، قادما من نادي الوحدة الليبي في شكل إنتقال حر لمدة موسم واحد.
ر/مر


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273384


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 17 سبتمبر 2023 | 2 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:26
15:45
12:21
06:03
04:35
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet38°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
35°-27
37°-27
34°-26
35°-26
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*