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بطولة ايطاليا: انتر يفوز على جاره ميلانو 5-1

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 07:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سجل هنريخ مخيتاريان هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز 5-1 على ميلان والمحافظة على بدايته المثالية في الموسم الجديد لبطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم اليوم السبت.
وهز مخيتاريان الشباك من مدى قريب بعد مرور خمس دقائق، وأضاف المهاجم الجديد ماركوس تورام الهدف الثاني قبل الاستراحة بفضل تسديدة قوية في الزاوية العليا.
وقلص ميلان الفارق بواسطة رافائيل لياو قبل مرور ساعة من اللعب، لكن مخيتاريان جعل النتيجة 3-1، ثم سجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل أن يختتم البديل دافيدي فراتيسي الأهداف.
وتصدر إنتر البطولة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطتين عن جوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تفوق 3-1 على لاتسيو في وقت سابق اليوم.
...

ويتأخر ميلان عن جاره وغريمه بثلاث نقاط.




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