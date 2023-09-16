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سليانة: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص إنتحل صفة خبير لدى المحاكم في قيس الاراضي

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 17:12 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمكن أعوان وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، أمس الجمعة، من القبض على شخص (45 سنة)، إنتحل صفة خبير لدى المحاكم في قيس الاراضي وقسمة العقارات، وفق مصدر أمني.

وبين ذات المصدر في تصريح، بعد ظهر اليوم السبت لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفرقة الجهوية للشرطة العدلية، تعهدت بالبحث في موضوع تدليس مكتوب إداري وإمضاء أحد المسؤولين الجهويين، من طرف مجهول، وذلك بغاية تحويز أحد فلاحي بجهة سليانة، ضيعة فلاحية دولية بمعتمدية الكريب.

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وأضاف ان الوحدات الأمنية، قامت بتفتيش مكتب المظنون فيه، بمدينة سليانة، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أين تم حجز عدة تجهيزات إعلامية تحتوي على نماذج مراسلات لموظفين ساميين بإدارات مختلفة تستعمل بغرض تدليس المكاتيب الإدارية لبعض المؤسسات بالجهة، فضلا عن حجز قطع نقدية أثرية ذات قيمة تاريخية.

واذنت النيابة العمومية بسليانة بالاحتفاظ به من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس وإنتحال صفة والتحيل، كما صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.


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