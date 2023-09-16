قبلي: اشكاليات نقل التلاميذ تطفو مجددا على السطح تزامنا مع العودة المدرسية

مع انطلاق العودة المدرسية، تتجدد اشكاليات قطاع نقل التلاميذ، في ظل ما يعانيه اسطول الحافلات بقبلي، من تهرم ونقص في قطاع الغيار لاصلاح المعطبة منها ، وعدم اقتناء حافلات جديدة لتعزيز الاسطول



واوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن القطاع العام عبد الجليل بوعزة لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم مؤخرا عقد جلسة بحضور الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بقابس (التي تتبعها وكالات النقل بقبلي)، تم خلالها الوقوف على حالة الاسطول الذي سيخصص للنقل المدرسي والمتضمن لـ12 حافلة، في حين انه يمكن ضمان سلاسة عملية نقل التلاميذ من والى مؤسساتهم التربوية بتوفير 21 حافلة، وفق تقديره، واضاف انه توجد 6 حافلات اخرى تخضع للصيانة بورشة مستودع الجهة، التي تعاني من نقص فادح في قطع الغيار، مما يصعب امكانية اصلاح الحافلات والتحاقها قريبا باسطول النقل المدرسي





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واعتبر المصدر ذاته ان العودة المدرسية "ستعاني من الكثير من الاشكاليات المتعلقة بالنقل خاصة في ظل عدم اقتناء حافلات جديدة لتعزيز الاسطول"، واشار الى انه كان من المقرر تمكين الشركة الجهوية للنقل بقابس ب25 حافلة في اطار الصفقة التي ابرمتها سلطة الاشراف مع الطرف الفرنسي، الا ان عملية تسلم هذه الحافلات قد اجلت الى ما بعد الالعاب الاولمبية التي ستحتضنها فرنسا في الصائفة المقبلة، وفق قوله.



واكد بوعزة انه من المنتظر ان يتم، بتدخل من السلط الجهوية، تمكين جهة قبلي من حافلتين اضافيتين في اطار عملية اعادة توزيع الحافلات من قبل الشركة الجهوية للنقل بقابس، واشار الى ان هذا الحل يبقى "ترقيعيا" وفق وصفه، ولا يمكنه الايفاء بمستلزمات الجهة في قطاع النقل المدرسي، داعيا الى عقد جلسة في شهر اكتوبر المقبل، تجمع بين الطرف النقابي والمتدخلين في قطاع النقل للخروج بحلول عملية تمكن من تجاوز اشكاليات نقل التلاميذ.



من ناحيته، اكد ممثل الشركة الجهوية للنقل بقابس في جهة قبلي هشام المغزاوي، ان الشركة تستعد دوريا لتامين ظروف طيبة للعودة المدرسية، عبر القيام بصيانة الحافلات ومحاولة تامين اقتناءات جديدة بحسب امكانيات الشركة، واشار الى تاخر الاقتناءات لهذه السنة والتي من المحتمل ان تتم في منتصف السنة الدراسية



واضاف ان الشركة تغطي كافة مناطق ولاية قبلي بالنقل المدرسي وتحاول تامين اقصى حد من سفرات نقل التلاميذ من والى مؤسساتهم التربوية بما يتوفر لها من امكانيات مادية وبشرية، وذلك عبر تسخير الجهود لضمان نجاح السنة الدراسية