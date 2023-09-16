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سير العمل الحكومي في الأيام القادمة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 08:08 قراءة: 0 د, 43 ث
      
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، وتناول اللقاء عديد المحاور المتعلقة بسير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وجرى التأكيد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة وضع عدد من النصوص من بينها الأمر المتعلق بإحداث لجان داخل كل وزارة وفي المؤسسات والمنشآت العمومية "خاصة وقد أثبتت مراجعة عدد من الملفات أن عديد الانتدابات تمت في السنوات الماضية اعتمادا على شهادات مزورة فضلا عن الولاءات والمحاباة".
‏كما تناول اللقاء ضرورة تحميل كل مسؤول لمسؤوليته "خاصة وأن عديد المشاريع يتم تعطيلها بحجج واهية تؤدي بالمستثمرين إلى البحث عن الاستثمار في دول أخرى".
...

وجاء في البلاغ أنه "إما هؤلاء هم امتداد لبعض اللوبيات، وإما هم ينتظرون المواعيد الانتخابية في حين أن الأمر يتعلق بالدولة وبالشعب لا بحزب أو قوى ضغط تعمل على عادتها للاستئثار بكل ثروات البلاد، بل بقوت الشعب التونسي حين تغلق أمامه كل فرص العمل".




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