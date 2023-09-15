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وزير الخارجية يتباحث مع سفراد الاتحاد الأوروبي بتونس واقع الشراكة القائمة بين تونس والاتّحاد الأوروبي وسبل تعزيزها

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 19:59 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تطرّق اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بسفراء دول الاتّحاد الأوروبي بتونس، الى واقع الشراكة القائمة بين تونس والاتّحاد الأوروبي وسبل تعزيزها على ضوء مذكّرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بتونس في 16 جويلية 2023.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، بأن هذا اللقاء الملتئم بإقامة سفير اسبانيا بتونس الذّي تتولّى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتّحاد الأوروبي، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية مع مختلف المجموعات الإقليمية للسفراء المعتمدين بتونس.

...

ومثّل هذا اللقاء، حسب البلاغ، مناسبة متجددة للتنويه بالروابط والشراكة المتميّزة التّي تجمع تونس بالاتّحاد الأوروبي وللتأكيد على التزام الطّرفين بتعزيزها لرفع التّحديات المشتركة وغير المسبوقة.

كما تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع السفراء الأوروبيين وجهات النظر حول المستجدّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى المسائل المدرجة بجدول أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.


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