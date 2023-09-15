وزيرة التجهيز تدعو الى التسريع في انجاز تقسيم "المنصورة" وخاصة مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان

دعت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الجمعة، الى اتخاذ كل الإجراءات الفورية للتسريع في نسق الانطلاق الفعلي لأشغال تقسيم الوكالة العقارية للسكنى "المنصورة" بولاية القيروان، لتواجد مشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي بهذا التقسيم.



وشددت الزعفراني، خلال جلسة عمل عقدتها، بمقر الوزارة، على ضرورة متابعة تقدم مراحل انجاز مشروع تقسيم "المنصورة" الذي تناهز كلفته 87 مليون دينار، نظرا لأهميته الاجتماعية في الجهة ودوره في تحسين البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المتساكنين.





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وأكدت، وفق بلاغ لوزارة التجهيز، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الوكالة العقارية للسكنى المكلفة بانجاز هذا المشروع وبقية الأطراف المتدخلة لضمان إتمام الأشغال في الآجال المحددة لها وتفادي كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرأ وتعطل نسق تقدمها.



وبلغت أشغال المشروع حاليا مرحلة فرز العروض الخاصة بأشغال تهيئة التقسيم، التي ستنطلق قريبا، والنظر في مدى استعداد المستلزمين العموميين لربط هذا التقسيم وخاصة ربط مشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان بجميع شبكات المستلزمين العموميين.



وتعهدت مختلف الأطراف الحاضرة في الجلسة بالتسريع في نسق أشغال ربط شبكات المستلزمين بموقع مشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان وفي كافة الإجراءات التي تمكن من الانطلاق الفعلي في تنفيذه.



وتجدر الإشارة إلى أن تقسيم الوكالة العقارية للسكنى "المنصورة" يمتد على مساحة 87 هكتار وسيمكن من تهيئة مناطق سكنية لتشييد 2646 مسكنا واستقطاب 14553 ساكنا من خلال توفير 940 من المقاسم الفردية و1677 من المقاسم الجماعية، إضافة إلى التجهيزات الأساسية والتهيئة الخارجية كالطرقات والمساحات الخضراء والمقاسم الجماعية متعددة الوظائف.



وقد حضر هذه الجلسة الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى والرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير والرئيس المدير العام لاتصالات تونس.