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رئيس الحكومة ووزير التربية يفتتحان السنة الدراسية 2023-2024 بالمدرسة الابتدائية الأمل بحي التضامن

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 09:31 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، على افتتاح السنة الدراسية 2023-2024 بالمدرسة الابتدائية الأمل بحي التضامن.



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