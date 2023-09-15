رئيس الحكومة ووزير التربية يفتتحان السنة الدراسية 2023-2024 بالمدرسة الابتدائية الأمل بحي التضامن

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، على افتتاح السنة الدراسية 2023-2024 بالمدرسة الابتدائية الأمل بحي التضامن.