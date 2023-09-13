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وزير البيئة تقدّم لرئيس الحكومة محاور الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تناول لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، مساء اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي المهداوي عرضا لبرنامج عمل الوزارة في مجال حماية المحيط والتّصرف في النّفايات والانتقال التّدريجي نحو تثمينها.

وقدّمت الوزيرة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الإيكولوجي والاستراتيجيّة الوطنيّة للتّصرف الدّائري العامّ والقطاعي ومشروع مجلة البيئة، إضافة إلى المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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كما مثل اللقاء فرصة لتقديم آخر التّحضيرات للمؤتمر العربي الافريقي للعلوم والتّكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث في ظلّ تسارع آثار التّغيرات المناخيّة، الذي سينعقد في بداية أكتوبر القادم بتونس.

من جهته، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات الّتي تبذلها الوزارة، ودعا إلى التّسريع في تنفيذ الاستراتيجيّات المذكورة، الّتي صادقت عليها مجالس وزاريّة سابقة.




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