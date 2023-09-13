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بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة: المنتخب المصري يحرز اللقب

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 20:21 قراءة: 0 د, 27 ث
      
-احرز المنتخب المصري مساء اليوم الاربعاء لقب بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة غداة فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-22 و 25-18 و 20-25 و 25-22 في لقاء الدور النهائي للبطولة التي اسدل عليها الستار في العاصمة المصرية القاهرة .
وكان المنتخب الليبي قد احرز المركز الثالث في البطولة اثر تغلبه في وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء على نظيره الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها 22-25 و 25-22 و 25-23 و 25-15 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.
واكتفى المنتخب التونسي حامل لقب النسخة الماضية للبطولة بالمركز الخامس.


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