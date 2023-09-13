بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة: المنتخب المصري يحرز اللقب

-احرز المنتخب المصري مساء اليوم الاربعاء لقب بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة غداة فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-22 و 25-18 و 20-25 و 25-22 في لقاء الدور النهائي للبطولة التي اسدل عليها الستار في العاصمة المصرية القاهرة .

وكان المنتخب الليبي قد احرز المركز الثالث في البطولة اثر تغلبه في وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء على نظيره الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها 22-25 و 25-22 و 25-23 و 25-15 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.

واكتفى المنتخب التونسي حامل لقب النسخة الماضية للبطولة بالمركز الخامس.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار