بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة: المنتخب المصري يحرز اللقب

-احرز المنتخب المصري مساء اليوم الاربعاء لقب بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة غداة فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-22 و 25-18 و 20-25 و 25-22 في لقاء الدور النهائي للبطولة التي اسدل عليها الستار في العاصمة المصرية القاهرة .
وكان المنتخب الليبي قد احرز المركز الثالث في البطولة اثر تغلبه في وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء على نظيره الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها 22-25 و 25-22 و 25-23 و 25-15 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.
واكتفى المنتخب التونسي حامل لقب النسخة الماضية للبطولة بالمركز الخامس.
وكان المنتخب الليبي قد احرز المركز الثالث في البطولة اثر تغلبه في وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء على نظيره الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها 22-25 و 25-22 و 25-23 و 25-15 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.
واكتفى المنتخب التونسي حامل لقب النسخة الماضية للبطولة بالمركز الخامس.
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