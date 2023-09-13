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وزارة الفلاحة تحدد مواعيد فتح واغلاق صيد عديد الاصناف في اطار موسم الصيد البري 2023 -2024

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 18:10 قراءة: 0 د, 58 ث
      
حددت وزارة الفلاحة مواعيد فتح وغلق 10 اصناف في اطار موسم الصيد البري 2023 -2024 ، تنطلق بصيد الارانب البرية والحجل والمانة العابرة والحمام الأزرق والقطا الحر، بداية من غرة اكتوبر لتستمر الى 3 سبتمبر 2024 .

وصدرت المواعيد الجديدة، والشروط و مواقع الصيد على شكل قرار صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالرائد الرسمي عدد 104 لسنة 2023 .

...

ويتعين على كل صياد دفع معلوم انخراط في حدود 50 دينارا للجمعية الجهوية للصيادين بالنسبة الى كل تونسي او اجنبي مقيم مولود بتونس و 100 دينار بالنسبة الى المقيمين الوقتيين .

وفتحت الوزارة موسم صيد الخنزير الوحشي للصيد السياحي من 1 اكتوبر 2023 الى 28 جانفي 2024 والخنزير الوحشي بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين ما بين 1 اكتوبر 2023 و 28 افريل 2024.

وتتيح الوزارة الفرصة امام هواة الصيد البري لصيد الورشان و "الزرزور" والبكاشة والسمانة العابرة واليمامة العابرة والحمام الازرق والقطا لكن وفق اوقات معلومة و تحديد لتقنية الصيد.

واشارت الوزارة الى انه يمكن غلق موسم صيد بعض الاصناف قبل التواريخ التي تم تحديدها كل ما استوجب الامر ذلك علما وان الصياد مطالب باحترام الوسط الطبيعي والامتناع عن القاء الخراطيش الفارغة اثناء الصيد.


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