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سيدي بوزيد: تسجيل 217 مخالفة اقتصادية خلال شهر اوت

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 46 ث
      
بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد، خلال شهر اوت الماضي 217 مخالفة، حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات .

وتم للغرض تسخير 104 فريق مراقبة أدت 1146 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وقد توزعت المخالفات على قطاعات الخضر والغلال (23 مخالفة) والمواد الغذائية ( 105 مخالفات) والمخابز والمرطبات (43 مخالفة) والدواجن والبيض (12 مخالفة) .

...

وتعلقت المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (32 مخالفة) وعدم إشهار الأسعار (73 مخالفة) وغياب الفوترة (24 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم (33 مخالفة) وإخفاء بضاعة (5 مخالفات)، كما تم حجز أكثر من 51 طنا من الفارينة المدعمة و 74ر09 اطنان من السميد الغذائي و99ر11 طنا من العجين الغذائي وأكثر من طنين (02) من الفارينة الرفيعة و456 كغ من الخضر والغلال و1300 كغ من السكر و57 لترا من الزيت النباتي و95ر07 اطنان من مادة السداري و90 طنا من مواد البناء.


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