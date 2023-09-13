Babnet

امل حمام سوسة يتعاقد مع لاعب الوسط الهجومي كمال ضفلاوي

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 09:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اعلن امل حمام سوسة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الاربعاء تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي كمال ضفلاوي الى غاية 2025.
ويعتبر كمال ضفلاوي (29 عاما) خريج مدرسة تكوين الشبان بأمل حمام سوسة وقد سبق له اللعب في صفوف اندية سكك الحديد الصفاقسي ومستقبل القصرين والقلعة الرياضية.
ويسعى امل حمام سوسة الى اثراء رصيده البشري بعناصر قادرة على تقديم الاضافة من اجل كسب رهان العودة الى الرابطة المحترفة الاولى بعد نزوله في اعقاب الموسم الماضي.
يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستنطلق في 7 و8 اكتوبر القادم.
...

وسيكون امل حمام سوسة ضمن المجموعة الاولى الى جانب سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن - النجم الرادسي - جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل - النادي القربي - القلعة الرياضية - شبيبة القيروان - شبيبة العمران - نادي حمام الانف - جمعية اريانة ومرجان طبرقة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273137


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | 27 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-25
36°-25
36°-25
36°-25
  • Avoirs en devises
    26677,8

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36563 DT        1$ =3,13385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   859,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*