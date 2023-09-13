امل حمام سوسة يتعاقد مع لاعب الوسط الهجومي كمال ضفلاوي

اعلن امل حمام سوسة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الاربعاء تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي كمال ضفلاوي الى غاية 2025.

ويعتبر كمال ضفلاوي (29 عاما) خريج مدرسة تكوين الشبان بأمل حمام سوسة وقد سبق له اللعب في صفوف اندية سكك الحديد الصفاقسي ومستقبل القصرين والقلعة الرياضية.

ويسعى امل حمام سوسة الى اثراء رصيده البشري بعناصر قادرة على تقديم الاضافة من اجل كسب رهان العودة الى الرابطة المحترفة الاولى بعد نزوله في اعقاب الموسم الماضي.

يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستنطلق في 7 و8 اكتوبر القادم.



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وسيكون امل حمام سوسة ضمن المجموعة الاولى الى جانب سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن - النجم الرادسي - جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل - النادي القربي - القلعة الرياضية - شبيبة القيروان - شبيبة العمران - نادي حمام الانف - جمعية اريانة ومرجان طبرقة.

