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اضطراب وانقطاع الماء بعدد من مناطق ولاية بنزرت بداية من غد الأربعاء

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 19:19 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تشهد مناطق منزل جميل ومنزل عبد الرحمان والمناطق العليا لمدينة جرزونة من ولاية بنزرت اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية منتصف نهار يوم غد الأربعاء 13 سبتمبر 2023، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأكدت الشركة، في بلاغ لها، مساء الثلاثاء، استئناف التزويد تدريجيا بصفة طبيعية بداية من يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 على الساعة السابعة صباحا.
وأشارت الى ان هذا الانقطاع يأتي نتيجة برمجة أشغال إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه قطر 500 مم على مستوى نهج روسيا بمدينة بنزرت.

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