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بوتين يتهم اللجنة الأولمبية الدولية بتشويه قيم الأولمبياد

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 15:27 قراءة: 0 د, 59 ث
      
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء اللجنة الأولمبية الدولية بتسييس الرياضة في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة قرارا بشأن مشاركة الرياضيين الروس في ألعاب العام المقبل في باريس.

ومن المحتمل أن ينافس الروس كمحايدين في باريس بسبب غزو بوتين لأوكرانيا، لكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارا نهائيا وقالت إنه يجب عدم معاقبة الرياضيين بسبب حكوماتهم.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن العلم الروسي يجب ألا يظهر في الأولمبياد.
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وسُئل بوتين عن هذه القضية في مؤتمر في شرق روسيا، وأجاب بالإشارة إلى قيم الرجل الفرنسي مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة.
وقال "بالنسبة للحركة الأولمبية نفسها، فأنا أعتقد أن قيادة الاتحادات الدولية الآن واللجنة الأولمبية الدولية نفسها تشوه قيم بيير دي كوبرتان الأصلية بأنه لا يجب تسييس الرياضة".
وأضاف عن الرياضة "يجب أن توحد الشعوب وألا تفرقهم".
وقال بوتين إن هناك "متاجرة غير مقبولة" بالرياضة في العقود الماضية وأن الألعاب الأولمبية وقعت في فخ المصالح المالية.
وقال بوتين إن الحركة الأولمبية "مخزية"، ولا تؤدي وظائفها الأساسية موضحا "بعد كل شيء فإن الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأرقام القياسية بل بتوحيد الشعوب".
وسبق أن قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه يجب إبقاء الألعاب بعيدا عن السياسة حتى لا تفقد قدرتها على توحيد الشعوب.


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