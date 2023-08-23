اختتام الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي بعرض غنائي متميز للفنانة روضة بن عبد الله

بعرض " دانا " للفنانة روضة بن عبد الله اختتمت الليلة الماضية بقصر المعارض بقابس فعاليات الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي.

وقدمت الفنانة مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور الحاضر من بينها أغاني من كلماتها وألحانها، وأخرى من تراث الجهة والتي قضى معها الجمهور الحاضر وقتا ممتعا ليكون بذلك عرض الفنانة روضة بن عبد الله من العروض الناجحة في هذه الدورة.

وقد كان الاقبال في الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي كبيرا في بعض العروض ومتواضعا في البعض الآخر ومن أبرز العروض التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا عرض " الزيارة " الذي تم به افتتاح هذه الدورة وعروض مرتضى الفتيتي وكازوا وبلطي.

وقد تميزت هذه الدورة بحسن التنظيم وأبرزت من جديد حاجة مدينة قابس لمسرح يليق بهذه المدينة الكبرى التي تم منذ سنتين غلق مسرحها القديم بسبب تصدعه مما أجبر هيئة المهرجان التي تعاني من ضائقة مالية على تنظيم هذه التظاهرة الثقافية الكبرى وللسنة الثانية على التوالي بقصر المعارض بالكورنيش.

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