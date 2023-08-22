سمير ديلو يؤكد ''الإفراج عن القيادي في النهضة عبد الفتّاح التّاغوتي''

نشر المحامي والسياسي سمير ديلو تدوينة مساء اليوم الثلاثاء على صفحته على الفايسبوك أكد من خلالها "الإفراج عن القيادي السّياسيّ عبد الفتّاح التّاغوتي بعد يوم من الإحتجاز التّعسّفيّ"، وفق نص تدوينته.