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سمير ديلو يؤكد ''الإفراج عن القيادي في النهضة عبد الفتّاح التّاغوتي''

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 21 ث
      
نشر المحامي والسياسي سمير ديلو تدوينة مساء اليوم الثلاثاء على صفحته على الفايسبوك أكد من خلالها "الإفراج عن القيادي السّياسيّ عبد الفتّاح التّاغوتي بعد يوم من الإحتجاز التّعسّفيّ"، وفق نص تدوينته.
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