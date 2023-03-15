إيقاف المسؤول عن الإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 12:08 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قامت دورية تابعة للحرس الوطني بولاية بن عروس، ليلة البارحة، بإيقاف عضو المكتب التنفيذي والمسؤول عن الإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي، وفق ما أكدته الحركة اليوم الأربعاء في بيان، دون أن تذكر سبب هذا الإيقاف.

وتقوم السلطات الأمنية منذ فترة بحملة إيقافات وإحالات على القضاء شملت سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم قياديون في حركة النهضة، وذلك في قضايا مختلفة، منها التآمر على أمن الدولة والفساد وشبكات التسفير.

ونددت حركة النهضة، في بيانها، بإيقاف التاغوتي ووصفته بـ"الظالم"، داعية إلى "إطلاق سراحه فورا".

كما جدّدت تنديدها بحملة الإيقافات التي وصفتها بـ"العشوائية"، معتبرة أن الهدف منها "تلهية الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263334



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 15 مارس 2023 | 23 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:51 12:35 06:31 05:05
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1021°-922°-1121°-12
  • Avoirs en devises
    22327,3

  • (14 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32333 DT        1$ =3,13107 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 mars)   1038,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   