إيقاف المسؤول عن الإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي

قامت دورية تابعة للحرس الوطني بولاية بن عروس، ليلة البارحة، بإيقاف عضو المكتب التنفيذي والمسؤول عن الإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي، وفق ما أكدته الحركة اليوم الأربعاء في بيان، دون أن تذكر سبب هذا الإيقاف.



وتقوم السلطات الأمنية منذ فترة بحملة إيقافات وإحالات على القضاء شملت سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم قياديون في حركة النهضة، وذلك في قضايا مختلفة، منها التآمر على أمن الدولة والفساد وشبكات التسفير.



ونددت حركة النهضة، في بيانها، بإيقاف التاغوتي ووصفته بـ"الظالم"، داعية إلى "إطلاق سراحه فورا".



كما جدّدت تنديدها بحملة الإيقافات التي وصفتها بـ"العشوائية"، معتبرة أن الهدف منها "تلهية الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة".









