المنستير: معهد المازرية يحتضن الجامعة الصيفية للبرنامج الوطني التكويني والتحسيسي "لا للعنف بالوسط المدرسي"

تتواصل بمعهد المازرية بالمنستير في الفترة 21-23 أوت الجاري الجامعة الصيفية للبرنامج الوطني التكويني والتحسيسي "لا للعنف بالوسط المدرسي" التي ينظمها مرصد حقوق الطفل الراجع بالنظر إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التربية والمنظمة التونسية للتربية والأسرة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لفائدة إطارات المنظمة التونسية للتربية والأسرة من 26 مكتبا بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أفاد وات اليوم الكاتب العام المساعد للمنظمة التونسية للتربية والأسرة علي عبد المولى.

وتريد المنظمة المساهمة في تقليص العنف في الوسط المدرسي من خلال تكوين المكوّنين في مجالات حقوق الطفل وسبل حمايته من العنف وطرق الحد من العنف المدرسي. ويتولى كلّ مكوّن إثر انتهاء هذا التكوين على الأقل تكوين عشرة متكونين جدد في جهته وذلك في إطار منشور مشترك موقع بين وزارتي التربية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتاريخ 16 ماي 2023 متعلق بتنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي تحت شعار " لا للعنف في الوسط المدرسي" حسب عبد المولى.

ويستهدف هذا البرنامج التكويني والتحسيسي حول حقوق الطفل والعنف المسلط على الأطفال وفق رئيس قسم التكوين بمرصد حقوق الطفل مراد حميّد تكوين 150 مشاركا ومشاركة من إطارات المنظمة التونسية للتربية والأسرة في مجالات نظرية وتطبيقية عبر ورشات تفاعلية حول منظومة حقوق الطفل تاريخيا وقانونيا وصولا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 والبروتوكولات الثلاثة الملحقة لها التي صدرت سنتي 2002 و2012 وهي الأساس الذي قامت عليه كلّ القوانين التي صدرتها إثر الاتفاقية في مجال حقوق الطفل علاوة على القوانين الوطنية وهي مجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وغيرها.

وسيتولى المكوّنون من المنظمة التونسية للتربية والأسرة تكوين في مرحلة لاحقة قرابة 1500 مرب بالمدارس الإعدادية بالجمهورية التونسية الذين سيقومون بدورهم بتأمين حصص تنشيطية لفائدة 200 ألف من تلاميذ المدارس الإعدادية. وسيقع خلال هذه الحصص إعطاء الفرصة للتلاميذ لاقتراح الحلول.



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ويتواصل هذا البرنامج التكويني والتحسيسي من سبتمبر 2023 إلى نوفمبر 2023 ويتوج بتنظيم ندوة وطنية في ديسمبر 2023. وسيستعرض خبير خلال الندوة مخرجات استبيانات التلاميذ ويقدم مقترحات حسب مراد حميّد.

ويتنزل هذا التكوين أيضا ضمن حملة "يكبر وما ينساش" التي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم مع منظمة اليونيسف لمناهضة العنف.