اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وشركة "أوريدو تونس" لتطوير الأنشطة المدرسية

أمضى وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، مع المدير العام لشركة الاتصالات "أوريدو تونس" منصور الخاطر، اتفاقية شراكة إطارية تهدف إلى تطوير الأنشطة المدرسية.



وتتمحور هذه الاتفاقية، بحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية، حول تعزيز الأنشطة التعليمية ودعم المشاريع الرقمية ومعاضدة جهود وزارة التربية في الرفع من مستوى أدائها في المجالات التربوية والاجتماعية والثقافية.

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