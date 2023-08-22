وفاق سطيف الجزائري يجري تربصا اعداديا في تونس

تحول نادي وفاق سطيف الجزائري اليوم الثلاثاء إلى مدينة عين دراهم بتونس للشروع في التربص التحضيري الثاني الذي يتواصل إلى غاية 6 سبتمبر المقبل في اطار التحضير للموسم الرياضي 2023- 2024 وفق ما افد به النادي الجزائري.و يضم الوفد السطايفي 28 لاعبا بالإضافة إلى الاجهزة الفنية و الطبية و الإدارية، حيث تم توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا التربص التحضيري الثاني الذي سيشرع فيه الوفاق بقيادة المدرب عبد القادر عمراني بداية من اليوم الثلاثاء و ذلك بعد التربص الأول الذي أجراه الفريق خلال الأسبوع الماضي بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين بنيان (الجزائر العاصمة).