وفاق سطيف الجزائري يجري تربصا اعداديا في تونس

تحول نادي وفاق سطيف الجزائري اليوم الثلاثاء إلى مدينة عين دراهم بتونس للشروع في التربص التحضيري الثاني الذي يتواصل إلى غاية 6 سبتمبر المقبل في اطار التحضير للموسم الرياضي 2023- 2024 وفق ما افد به النادي الجزائري.
و يضم الوفد السطايفي 28 لاعبا بالإضافة إلى الاجهزة الفنية و الطبية و الإدارية، حيث تم توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا التربص التحضيري الثاني الذي سيشرع فيه الوفاق بقيادة المدرب عبد القادر عمراني بداية من اليوم الثلاثاء و ذلك بعد التربص الأول الذي أجراه الفريق خلال الأسبوع الماضي بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين بنيان (الجزائر العاصمة).
و يضم الوفد السطايفي 28 لاعبا بالإضافة إلى الاجهزة الفنية و الطبية و الإدارية، حيث تم توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا التربص التحضيري الثاني الذي سيشرع فيه الوفاق بقيادة المدرب عبد القادر عمراني بداية من اليوم الثلاثاء و ذلك بعد التربص الأول الذي أجراه الفريق خلال الأسبوع الماضي بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين بنيان (الجزائر العاصمة).
و ضمت تشكيلة الفريق التي تنقلت إلى مدينة عين دراهم في الشمال الغربي التونسي 28 لاعبا من بينهم 16 لاعبا جديدا و8 لاعبين تم الاحتفاظ بهم من تشكيلة الموسم الماضي و4 لاعبين تم الحاقهم من الفريق الثاني.
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