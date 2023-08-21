مهرجان نوار الملح في دورته الأولى عروض الفن البديل من 23 حتى 27 أوت، في تظاهرة تهدف الى دعم نفاذ الفئات الفقيرة الى الثقافة

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان نوار الملح ، الذي تنظمّه وزارة الشؤون الاجتماعية في تظاهرة تجوب ولايات تونس والقيروان والكاف وتوزر، وتتواصل من 23 الى 27 أوت، وفق ما أعلنته مديرة دورة المهرجان اسمهان الفرجاني.



وذكرت في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة اليوم الاثنين، ان المهرجان الجديد سيكون موجها لنشر الحق في الثقافة لفائدة كافة الفئات الشعبية، معتبرة ان تنظيمه يأتي في سياق اقامة عروض مسرحية وموسيقية لفائدة الفئات الاجتماعية الأقل حظا في النفاذ الى المهرجانات الصيفية.





...



وصنّفت المتحدّثة، عروض مهرجان نوار الملح بأنها تندرج في اطار الفن البديل، وهو مفهوم يقصد به أنسنة الثقافة باعتبارها خدمة ابداعية يجب ان تتمتع بها الطبقات الفقيرة ، معبّرة، عن تطلعها في أن تلبي العروض المنتقاة بعناية احتياجات وأذواق الجمهور .





ويقام عرض الافتتاح بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 23 أوت، خلال سهرة فنية يحييها ثلة من الفنانين والفنانات من بينهم زهرة الأجنف ونوال بن صالح،وصبري مصباح ومغني الراب سانفارا.



فيما سيتابع جمهور عرض الكاف بالقصبة،في سهرة يوم 24 أوت حفلا فنيا تشارك في احيائه كل من لينا بن علي وياسر جرادي، مع مسامرة يقدّمها الفنان المسرحي البحري الرحالي.



وتضمنت البرمجة ليوم 25 أوت بدار عزوز بتوزر ، اقامة عرض مسرب الهطايا للفنان نضال اليحياوي، وكذلك عرض يحمل عنوان "حكواتي"للفنان العروسي الزبيدي ، في حين يتابع جمهور معتمدية العلا بولاية القيروان مسرحية بنات سعاد لمخرجها الصادق حلواس .



أما يوم 26 أوت، فيقام بفضاء مسار بباب سعدون بالعاصمة تونس عرض مسرحية عائشة للفنان سامي النصري، على أن تختتم بحي الملاسين هذه الدورة بعرض مسرحية "ملاسين ستوري" للفنان المسرحي بلال البريكي.



وأفادت لجنة تنظيم الدورة الأولى لمهرجان نوار الملح، أن اختيار الولايات والمناطق التي ستقام بها العروض لم يخضع لمعايير تقصي أيا من الجهات واقتصرت العروض في أول دورة على اختيار ولايات تمثّل أقاليم الجنوب والشمال والوسط، مؤكدة، نيتها تعميم تنظيم العروض لتشمل باقي الجهات في قادم الدورات.



وأفادت المكلفة بالاعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية وفاء الهمامي، ان ميزانية هذه الدورة تناهز 300 ألف دينار فقط، اي ما يوازي كلفة عرض واحد لبعض الفنانين، غير أنها استدركت بالقول، ان الفنانين المشاركين في العروض قد بادروا من تلقاء أنفسهم بتخفيض قيمة أتعابهم.



الجدير بالذكر، أن ادارة مهرجان نوار الملح أقرت تخصيص عدد هام من الدعوات المجانية للفئات المحدودة الدخل والفقيرة من الجمهور خلال عرض الافتتاح فيما يكون الحضور بأسعار تحفيزية لبقية العروض.