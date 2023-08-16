بنزرت:  اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت تصادق على جملة من مشاريع تدعيم البنية الأساسية بقيمة 11.6 مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت في جلستها الدورية الملتئمة اليوم بمقر الولاية ،على انجاز جملة من المشاريع الخاصة بتدعيم البنية التحتية بالولاية بقيمة مالية تقارب 11.6 مليون ديار .

وبين والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،في تصريح لمراسل وات بالجهة ، ان مجمل المشاريع المصادق عليها تم توفير جميع ممهدات إنجازها بما سيعزز وظيفيتها ، لخدمة الصالح العام ، وهي مشاريع تتعلق بمزيد تدعيم البنية التحتية من مسالك وطرقات بعدد من مناطق الولاية ، ومنها الموافقة على تقرير تقييم العروض المتعلق بالقسطين الاول والثاني من مشروع تهيئة وتعبيد 36 كلم من المسالك الريفية بعمادتي العرب وسيدي عيسى بمعتمدية غزالة وذلك بكلفة مالية تعادل 9.8 مليون دينار .

كما تولت اللجنة المصادقة على الختم النهائي لاشغال التغليف السطحي وتعبئة الحواشي وإصلاح طبقة السير لمجموعة من الطرقات المرقمة بالخرسانة الاسفلتية في عدد من معتمديات الولاية ضمن برنامج الصيانة الدوري لسنتي 2019و2020 ، بكلفة مالية تناهز 1.8 مليون دينار .

واضاف الوالي انه تم ارجاء البت في عدد من الملفات الإضافية المتعلقة بمشاريع تهدف الى تطوير وتدعيم التجهيزات الجماعية بالجهة ، الى حين استكمال بعض الإجراءات القانونية قبل إعادة النظر فيها والمصادقة علىها خلال الاجتماع الدوري المقبل للجنة .



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