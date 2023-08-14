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بطولة العالم للوسطيات للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يشد الرحال الى المكسيك

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
شدت بعثة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للوسطيات الرحال مساء اليوم الاثنين إلى المكسيك للمشاركة في بطولة العالم للعبة التي ستقام من 17 الى 26 اوت الجاري .
وتفتتح فتيات المنتخب التونسي مشوارهن في بطولة العالم بمواجهة المنتخب الايطالي يوم الخميس القادم انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا (س11) فيما ستكون المباراة الثانية ضد منتخب البرازيل يوم الجمعة 18 اوت الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14) ويختتم منتخب الوسطيات الدور الاول بملاقاة الدومينيكان يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14) .
يذكر ان الكرة الطائرة الافريقية ممثلة في هذا المحفل العالمي بالمنتخبين التونسي والمصري.


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