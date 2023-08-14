وزارة الاقتصاد تطلق ملتقيات إقليمية في الجهات لدفع الاستثمار بداية من 15 أوت 2023

تكريسا للتمشي التشاركي في بلورة السياسات والبرامج التنموية لا سيما المتعلق منها بدفع الإستثمار الخاص و الشراكة بين القطاعين والتشجيع على المبادرة وريادة الأعمال، تنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع كافة الولايات و بمشاركة مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية و منظمات وطنية ومجتمع مدني وعلى إمتداد أسبوعين، سلسلة ملتقيات إقليمية لدفع الإستثمار بالجهات، تنطلق يوم 15 اوت الجاري.

ويشمل الملتقي الإقليمي الأول المزمع إنعقاده بمدينة سوسة ، ولايات الوسط الشرقي.

اما الملتقي الثاني فستستضيفه مدينة توزر و سيشمل ولايات الجنوب.

وسينتظم الملتقي الإقليمي الثالث الخاص بولايات الوسط الغربي بمدينة القصرين ، في حين سيتم تنظيم الملتقي الرابع الخاص بولايات الشمال الغربي في مدينة طبرقة بولاية جندوبة.



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وتختتم سلسلة الملتقيات في ولاية نابل، حيث سيشمل هذا الملتقي ولايات الشمال الشرقي.



وسيشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد على فعاليات هذه الملتقيات الإقليمية بمعية ولاة الجهات ، حيث ستشهد تنظيم ورشات عمل حول جملة من المواضيع الهامة من ذلك، تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية لكل جهة في إطار منظومات إقتصادية وسبل دفع الإستثمار فيها ، وورشة حول البنية التحتية الصناعية واللوجستية وبرامج التهيئة الترابية في ولايات الأقاليم إلى جانب ورشة حول آليات وبرامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة وورشة حول آليات التمويل والحوافز والإحاطة.



وتهدف هذه الورشات المزمع تنظيمها على هامش الملتقيات إلى تعميق الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل الرفع من نسق الإستثمار الخاص فى مختلف الجهات و إستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة فيها لدفع النشاط الإقتصادي عبر التوظيف الأمثل لمميزات كل جهة، فظلا عن تقديم مقترحات عملية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الدورة الإقتصادية حتي يساهم بفاعلية اكبر في خلق الثروة والنمو و تطوير فرص التشغيل و معاضدة جهود الدولة في تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية ، شاملة ومستدامة.